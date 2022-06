Gropparello, 70 bambini alle Olimpiadi organizzate dalla Polisportiva

“Una grande festa di sport e divertimento con protagonisti bambini e ba,mbine di tutte le età”. E’ quanto accaduto al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello un paio di domeniche fa, quando oltre 70 giovani hanno passato una giornata tra giochi di una volta, discipline sportive, animazioni e l’atteso spettacolo serale del mangiafuoco.

Le Mini Olimpiadi sono state realizzate dalla Polisportiva Gropparello, con la collaborazione dei genitori dei bambini che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. Oltre ai giochi e allo sport, i volontari della Polisportiva hanno allestito anche uno stand gastronomico apprezzato dalle tante famiglie presenti.

Tutti i piccoli campioni sono stati divisi in cinque squadre rappresentative delle località e dei luoghi simbolo del Comune di Gropparello. Alle olimpiadi hanno infatti partecipato la squadra rosa della “Chiesa Vecchia”, la squadra verde del “Pipa Nason”, la squadra gialla della “Chiesuola”, la squadra azzurra della “Mistà” e la squadra arancione del “Lago del Lino”.

Le diverse formazioni si sono sfidate, per tutto l’arco della giornata, in diverse discipline: dal tiro alla fune, alla corsa coi sacchi, passando per il classico ruba bandiera, slava l’uovo e la corsa a ostacoli.