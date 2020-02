Savina Nicelli campionessa assoluta regionale boulder Emilia Romagna

Si sono svolti a Parma sabato 1° febbraio i campionati assoluti di arrampicata, specialità boulder, della regione Emilia Romagna. Gli atleti del Macaco Climbing di Piacenza hanno partecipato alla competizione conseguendo ottimi risultati. Nella categoria femminile, infatti, Savina Nicelli si è aggiudicata il titolo di campionessa assoluta regionale, staccando, inoltre, un biglietto per il campionato italiano. La forte atleta piacentina si sta confermando sempre di più ai vertici dello sport climbing italiano. Nella categoria maschile da segnalare l’ottimo 13esimo posto di Edoardo Garatti e il 31esimo posto di Mirko Foletti.

Risultati che certificano ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore Angelo Golzi. La palestra piacentina ospiterà, nel mese di febbraio, una gara del campionato regionale per categorie.

Una grande soddisfazione per lo sport piacentino e un bocca al lupo per i prossimi impegni dei nostri atleti.