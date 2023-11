Tegola Gas Sales Bluenergy: Yuri Romanò rischia di stare fuori un mese

Non arrivano notizie confortanti dall’infermeria della Gas Sales Bluenergy. Anche se non si tratta ancora di conferme ufficiali, l’impressione è che Yuri Romanò dovrà rimanere ai box per non meno di un mese. Il problema muscolare al retto addominale accusato martedì 31 ottobre in Supercoppa rischia di tenere l’opposto biancorosso lontano dal campo in un periodo molto intenso per Piacenza, che a partire da sabato sera – con il big match delle 20.30 in casa di Trento – scenderà in campo ogni tre giorni, tra Superlega e Champions League.

Un mese “di fuoco” che la Gas Sales dovrà affrontare senza uno dei suoi terminali offensivi di riferimento, già assente domenica scorsa con Catania e destinato – salvo recuperi dell’ultimo minuto – a saltare anche l’esordio in Champions del 22 novembre contro Ankara. Al suo posto si scalda Fabrizio Gironi, al quale spetta il compito (già eseguito a sprazzi la passata stagione con ottimi risultati) di non far rimpiangere il bomber della Nazionale. “Giro” è sceso in campo dal primo minuto con Catania, mettendo a segno 12 punti e 2 ace: la Gas Sales, che lo scorso maggio ha prolungato il contratto all’opposto di Vimercate, può dunque dormire sonni tranquilli, in attesa di rivedere in campo Romanò. Un infortunio, il suo, che sembra essere inevitabile conseguenza di un’estate senza riposo vissuta in maglia azzurra. A voler vedere il lato positivo, con questo stop il giocatore potrà riposarsi fisicamente e mentalmente, per poi riacquisire la giusta condizione in attesa di entrare nel vivo della stagione.

Chi invece è tornato ad allenarsi già da diversi giorni è Yoandy Leal, che dunque è a completa disposizione di coach Andrea Anastasi. Tenuto precauzionalmente a riposo domenica scorsa, lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano dovrebbe tornare titolare sabato al cospetto dei campioni d’Italia.