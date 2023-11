Kickboxing, Ioan Gherasim della Yama Arashi pronto per i Mondiali in Portogallo

Missione iridata per Ioan Gherasim, il “gigante buono” di Bacedasco in forza alla Yama Arashi che sabato partirà con la squadra azzurra alla volta del Portogallo, sede dei Mondiali Wako di kickboxing.

Arrivato nel sodalizio cittadino nel 2021 per prepararsi al Campionato del Mondo con l’aiuto del maestro Gianfranco Rizzi, Ioan ha saputo mettere un sigillo importante e conquistare la medaglia d’argento; successivamente, con grande costanza negli allenamenti ha compiuto uno step ulteriore di crescita laureandosi nel 2022 campione d’Europa. Ora nella cittadina portoghese di Albufeira Gherasim vorrebbe chiudere il cerchio della carriera inseguendo l’oro iridato.



“Quest’anno – osserva il maestro Rizzi – la Yama Arashi con la squadra azzurra della Federkombat ha già conquistato due medaglie d’oro con la bravissima Somaya El Hayek, con i titoli europei di Light Contact individuale e di Point Fight a squadre. Negli sport situazionali come il nostro, fare un pronostico è sempre molto difficile, infatti il risultato non dipende solo da noi stessi, ma anche da fattori esterni che ne possono determinare l’esito finale. Gherasim è pronto sotto ogni punto di vista, quest’anno abbiamo migliorato diverse capacità quali la forza esplosiva e la resistenza organica e muscolare e anche sotto il profilo tecnico-tattico siamo pronti. Ioan è pronto per vincere, ma come in tutte le cose della vita ci vorrà anche un pizzico di fortuna”.