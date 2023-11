Bakery basket, i biancorossi interrompono la striscia di quattro ko contro Brianza

Per la decima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, la Bakery Basket Piacenza ospita la Lissone Brianza. Gara delicata per i biancorossi, che per questo iniziano con grande concentrazione. Sin dai primi minuti si lotta in maniera leonina su ogni possesso. È Wiltshire con la penetrazione possente a subire fallo e a stappare il canestro brianzolo con i liberi. Poi un’ottima circolazione di palla permette a Besedic di realizzare dall’arco. Piacenza pian piano mette le mani sulla gara, difende come un’ossessa e costringe gli avversari alla miseria di 4 punti dopo oltre 7’ di gioco. Capitan Mastroianni fa incetta di punti dalla lunetta, mentre Soviero dopo il timeout sgasa per il primo vantaggio in doppia cifra. La seconda frazione è marchiata a fuoco da El Agbani, che entra e segna subito due triple consecutive, mentre in difesa i biancorossi costringono gli ospiti a segnare il primo canestro solo dopo 4’ di gioco. Nel frattempo Criconia si sblocca, poi recupera un ottimo rimbalzo offensivo e permette a Besedic di segnare. El Agbani però non ha finito il suo lavoro, perché prima e dopo la seconda sospensione di Brianza segna altre due triple per il 34-15. Mastroianni allarga la forbice con il tap-in volante, ma è ancora la guardia biancorossa a timbrare la bomba del 41-19. Maglietti ruba e scappa in contropiede, Criconia sistema i piedi e spara, e per Piacenza è +24.

Si ritorna in campo e Piacenza continua a condurre sul punteggio pieno (50-30). In poco più di un minuto però, la partita si accende dopo un corpo a corpo sotto canestro. Besedic e Mastroianni si beccano il tecnico e l’antisportivo per reazione, e Brianza ne approfitta per ricucire fino al -10. È proprio il capitano biancorosso a reagire con la tripla. Gli ospiti però non mollano, e allora spetta alle penetrazioni di Soviero e Maglietti rimetterli al loro posto (64-48), con Manenti che segna 5 punti di fila così da flirtare di nuovo col +20. Sulla sirena della terza frazione il PalaBakery esplode sulla tripla di Marchiaro. Lo stesso esterno argentino negli ultimi 600 secondi di gioco segna tre conclusioni dall’arco per l’81-58 al 34’. Di fatto la gara finisce in quello stesso istante, perché il resto è utile solo per le statistiche.

Bakery Piacenza-Lissone Brianza 87-73

Parziali: 18-11; 45-26; 72-50.

Piacenza: Wiltshire 7, Criconia 9, Barattieri ne, Soviero 6, El Agbani 15, Marchiaro 12, Mastroianni 11, Maglietti 14, Civetta ne, Manenti 5, Besedic 8, Alberici ne. All. Salvemini.

Brianza: Naoni 6, Valesin, Galassi 10, Redaelli ne, Caffaro 14, Loro ne, Fabiani 14, Nonkovic 6, Lanzi 4, Ceparano 19. All. Lombardi.

Arbitri: Gabriele Occhiuzzi di Trieste e Andrea Andretta di Udine.

FOTO ANGELA PETRARELLI