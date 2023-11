Passione montagna: superati i mille iscritti al Cai. Presentata l’attività 2024

Da anni il Cai di Piacenza non superava i mille iscritti, è successo nel 2023 dove il numero è salito a 1.080. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della sezione, Claudio Faimali che ha sottolineato la crescita degli under 25 (260 iscritti) e della componente femminile (360). Ampio il programma delle attività del nuovo anno che è stato presentato in sede, un centinaio i partecipanti. La novità della sezione piacentina è rappresentata dal gruppo fotografico “Alteluci” che si è ricostituito dopo un periodo di pausa. L’attività è stata presentata da Sergio Efosi. Le serate si svolgono il primo martedì del mese alle 21 in sede, per parlare di tecnica, condividere immagini, organizzare eventi. Pietro Agosti, direttore della Scuola di alpinismo “Bruno Dodi”, ha illustrato i corsi tenuti da esperti e qualificati istruttori. Il principale è quello di alpinismo che insegna i fondamenti del muoversi in alta montagna con neve, roccia e ghiaccio. Gli altri corsi sono di quelli di cascate, valanghe, e arrampicata libera. Per esercitarsi è a disposizione la palestra “La Cavallerizza” la cui attività è stata presentata da Eugenio Pinotti. Tra i fiori all’occhiello del Cai di Piacenza c’è anche la scuola di alpinismo giovanile “I ghiri”, dedicata ai ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni. Il direttore Daniele Dallari ha spiegato il calendario delle attività e le uscite già programmate per il 2024. Ampio anche il ventaglio di proposte del settore escursionismo presentato da Filippo Rossi. Il gruppo è in crescita e sono 12 le uscite già programmate nel nuovo anno per esplorare insieme le bellezze dell’ambiente montano.

CORO E SENTIERISTICA CERCANO VOLONTARI -Fondamentale il lavoro svolto dai volontari della sentieristica che mantiene i percorsi per centinaia di chilometri. Un impegno notevole a favore della collettività, per questo Massimo Antoniozzi ha rinvolto l’invito a chi ha a disposizione un po’ di tempo per unirsi al gruppo. Corrado Cappellini, referente del coro Cai ha intitolato la presentazione “2024 ci crediamo!” perché dopo la pandemia la formazione è tornata a esibirsi oltre i confini provinciali. I coristi sono 16 ma per completare l’organico servirebbe qualche altro volontario. Il comitato scientifico che si dedica a ricerca, formazione, divulgazione ed educazione ambientale è stato presentato dalla referente Margherita Boselli. Continuano le serate culturali, sette quelle già calendarizzate per il nuovo anno e illustrate dal responsabile Antonio Vaccari. Il Book club è un gruppo di lettura che il terzo venerdì del mese si ritrova per parlare di libri. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito e i canali social del Cai. La serata è terminata con la castagnata e il brindisi in compagnia.

“IN MONTAGNA…USA LA TESTA”: IL MATERIALE E’ A DISPOSIZIONE ONLINE

C’è grande soddisfazione al Cai per la partecipazione alle quattro serate dedicate alla sicurezza in montagna, organizzate con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza, della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la collaborazione del Gruppo Libertà e di Sport Specialist. Si è parlato della preparazione della gita, di materiali e attrezzature, di metereologia e ambiente innevato con relatori esperti. “Abbiamo ricevuto molti messaggi e molte proposte di argomenti da trattare in futuro” ha commentato il presidente del Cai di Piacenza Claudio Faimali che ha ringraziato i sostenitori e i partecipanti ricordando che le slide preparate dai relatori sono a disposizione di tutti sul sito del Cai.