Sabato open day al Cai per presentare la scuola di alpinismo giovanile

È in programma sabato 13 gennaio dalle 14.30 alle 21.00 l’open day al Cai, Club alpino italiano, dedicato ai più giovani. Nella sede dell’associazione, alla Cavallerizza in Stradone Farnese 39 a Piacenza, istruttori qualificati presenteranno l’attività della Scuola di alpinismo giovanile “I ghiri”, diretta da Daniele Dallari e dedicata a bambini, bambine, ragazze e ragazzi di età compresa tra 8 e 18 anni. Per l’occasione saranno proiettati filmati delle uscite già effettuate che illustrano le attività in montagna, di escursionismo estivo e invernale, nei rifugi, su sentiero e via ferrata; ci sarà anche la possibilità di divertirsi nella palestra indoor di arrampicata e provare in anteprima i materiali messi a disposizione dalla scuola per le future uscite in falesia ed in montagna sulle Alpi e sugli Appennini. Per i ragazzi che vogliono provare è sufficiente una tuta e un paio di scarpe da ginnastica. Dopo le 19.00 è previsto un rinfresco. L’ingresso è libero per tutti.