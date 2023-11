Kickboxing, per la Yama Arashi 20 medaglie ai Regionali di Cattolica

Quindici ori, tre argenti e due bronzi per un totale di venti allori. È questo il ricco bottino conquistato dalla Yama Arashi a Cattolica, con la palestra piacentina grande protagonista al campionato regionale di kickboxing con duecento atleti emiliano-romagnoli complessivamente in gara. La squadra è stata diretta dai maestri Gianfranco Rizzi, Erika Boselli e Natalia Coeva e il “tesoretto” sarebbe potuto diventare ancor più cospicuo, dato che alcuni forti portacolori sono rimasti a casa per il forfait degli avversari. Sul versante tecnico, Davide Colla non ha potuto prendere parte alla trasferta romagnola in quanto impegnato a Napoli nella veste di tecnico nazionale, dirigendo gli allenamenti collegiali riservati ai giovanissimi per iniziare a strutturare la squadra azzurra 2024.

A Cattolica le vittorie della Yama Arashi portano la firma di Alex Iliev (al debutto sul ring nella specialità K1, contatto pieno), Camilla Marenghi, Somaya El Hayek, Federico Fornaro (due), Matilde Cutaia, Gaia Pappaterra, Carlo Taglia, Sofia Rossi, Matilde Gallo, Ronny Vargas (due), Alessandro Dallavalle, Nikol Ilieva e Riccardo Bramieri, a segno nel Point Fight, nel Light Contact e nel Kick Light. Una medaglia d’argento per ogni specialità grazie a Nicolas Varani (Light Contact), Alessandro Dallavalle (Kick Light) e Nicole Costantini (Point Fight), mentre i due bronzi sono finiti al collo di Riccardo Murelli, Juniores sul podio sia nel Light Contact sia nel Kick Light.