Basket Serie B, la Bakery Piacenza punta al poker in casa della corazzata Livorno

Dopo il filotto di tre successi consecutivi contro Brianza, Sant’Antimo e Salerno, la Bakery Basket Piacenza ha tutte le intenzioni di infilare anche il poker di successi, affrontando stasera alle 20.45 la corazzata del girone verde di Serie B, Livorno.

Una partita sulla carta proibitiva, al cospetto di un roster allestito con l’intento di puntare alla promozione e che viene da una striscia impressionante di sette vittorie consecutive.

I ragazzi di coach Salvemini stanno però attraversando un momento di grande fiducia e tenteranno di fare lo sgambetto alla compagine labronica che dista solo due punti dalla vetta della classifica. Con un bottino di sei vittorie e altrettante sconfitte, più un ottavo posto frutto degli scontri diretti favorevoli con Cassino, Avellino e Brianza, il bilancio della Bakery dopo due terzi del girone d’andata non può che essere positivo. Ma questo non deve indurre ad un rilassamento: il girone A del campionato di Serie B Nazionale si sta dimostrando davvero ostico ed imprevedibile, e fare pronostici diventa di volta in volta sempre più complicato.