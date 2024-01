Roberto e Simone Villaggi: quando il calcio è un vizio di famiglia. Sorpresa in tv

Emozione in pieno stile “Carramba!” per Marco Villaggi: durante la diretta di “Zona Calcio” il giornalista di Libertà ha ricevuto una bella sorpresa, la visita inaspettata dei suoi figli Roberto e Simone. Insieme hanno parlato di calcio nella terza parte del programma dedicato ai dilettanti, certamente non a caso visto che Roberto gioca come difensore nella Libertas e Simone è centrocampista nel Gropparello. Gemelli, hanno 22 anni e vedono nella “Pianellese la vera candidata per la vittoria del campionato”. Nell’anticipo ha vinto Simone contro Roberto nel derby di famiglia, entrambi hanno fame di “punti per fare una buona stagione”. Per Simone l’ambiente di Gropparello è quasi di altri tempi perché “si gioca tra amici e poi al lunedì sera quindi non si fa quasi fatica. Io sono passato dagli amatori alla prima squadra perché volevo riprendere a giocare dopo uno stop nel 2019 e mi sono messo alla prova. Nel frattempo vedevo proprio mio fratello che continuava a giocare e lui è stato uno stimolo per riprendere”. Roberto invece è passato dalle giovanili del Pro Piacenza al Rottofreno, “poi anche a me è tornata la voglia di ricominciare dopo un periodo di fermo, proprio la scorsa estate ho ripreso gli allenamenti alla Libertas e poi ho parlato con il mister per poter giocare. Mi trovo veramente bene qui, è un bellissimo ambiente e ho un sacco di amici”. Tutto questo per la gioia di papà Marco, orgoglioso di entrambi, “adesso stanno facendo un po’ di rodaggio, ma la cosa importante è che abbiano ripreso perché lo sport è vita”.