Non si ferma la solidarietà dei “Friends for life”: 200 pacchi alimentari per i bisognosi

Anche i giovani della Folgore hanno partecipato quest’anno alla tradizionale donazione dell’associazione Friends for Life, nata dagli amanti del calcio che piacentino a sostegno delle famiglie prese in carico dai Frati Minori di Santa Maria di Campagna.

Sono 200 i pacchi alimentari per i bisognosi, consegnati in occasione del Natale 2022.

“Abbiamo coinvolto anche questi giovani perché vogliamo dare un messaggio di speranza e di solidarietà anche alle nuove generazioni” ha commentato Marco Villaggi.

I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Gabriele Faravelli.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà