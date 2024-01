Massimo Botti prolunga con il Lublin: in Polonia anche il prossimo anno

Massimo Botti allenerà il Luk Lublin anche la prossima stagione. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club polacco, dove il tecnico piacentino – che l’anno scorso ha trascinato la Gas Sales Bluenergy alla conquista della Coppa Italia – sta facendo molto bene in Plusliga. Botti ha già ottenuto una storica qualificazione in Coppa di Polonia e al momento è al sesto posto in classifica davanti a Skra Belchatow e ai tre volte campioni d’Europa dello Zakska.