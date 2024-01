Elisabetta Curti, coach Anastasi e Brizard ospiti a “Volley Piacenza” alle 21

Mancano pochi giorni allo scontro con Perugia fresca vincitrice della Coppa Italia ed è già aria di big match in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza. Telelibertà racconterà la marcia di avvicinamento alla partita con le pillole quotidiane di “Mondo Volley Gas Sales Bluenergy”, ma soprattutto con la prima puntata di questo 2024 di “Volley Piacenza #atuttogas”, in onda questa sera alle 21.00. Nello studio del conduttore Marcello Tassi si farà il punto della situazione della squadra biancorossa reduce da due sconfitte consecutive in campionato, ma intenzionata più che mai a riprendere la corsa, con tre ospiti d’eccezione: la presidente Elisabetta Curti, il coach Andrea Anastasi e il capitano Antoine Brizard. Le analisi tecniche del giornalista Simone Carpanini ci introdurranno alla sfida contro i “Block Devils” in compagnia di una leggenda del volley in collegamento: Andrea “Zorro” Zorzi, ex opposto della Nazionale della “generazione dei fenomeni”, ora opinionista e conduttore. Infine, si parlerà anche di Champions League e della Coppa Italia appena conclusa con la vittoria di Perugia.

Le repliche della puntata andranno in onda domani alle 9.05 e alle 17.05 su Telelibertà. Sarà inoltre possibile rivedere la trasmissione nella sezione on demand del sito www.liberta.it.