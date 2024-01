Gas Sales, la presidente Curti: “A Piacenza un grande volley per altri anni”

Tra i dubbi e le difficoltà di questa prima parte di stagione, la Gas Sales Bluenergy può contare su una certezza: la famiglia Curti continuerà la propria “missione” anche il prossimo anno. A prescindere dai risultati, l’impegno verrà infatti mantenuto e si cercheranno altri imprenditori che possano dare una mano alla squadra per diventare ancora più forte. Lo ha assicurato la presidente Elisabetta Curti, intervenuta su Telelibertà a “Volley Piacenza #atuttogas” insieme a coach Andrea Anastasi e a capitan Antoine Brizard.

“Siamo entrati nel cuore dei piacentini – le sue parole – è un grosso impegno, che però ci regala tantissime soddisfazioni e il nostro desiderio è di coinvolgere altre realtà locali. Noi ci saremo ancora”. Il futuro è garantito, adesso serve però pensare all’immediato presente e all’imminente sfida contro Perugia seconda in Superlega. “Avevamo bisogno di ricaricare le pile perché eravamo nel girone di Champions più difficile – ha spiegato Curti – i ragazzi hanno staccato la spina per quattro giorni e ora hanno avuto una settimana intera per lavorare, cosa che non accadeva da ottobre. Veniamo da due sconfitte consecutive? Dobbiamo mantenere un equilibrio, non eravamo idoli ad Ankara, ma nemmeno dei brocchi a Cisterna, i cali ci sono in tutti gli sport e ho massima fiducia in questo gruppo che è molto compatto e sa benissimo cosa deve fare”. Il dispiacere più grosso di questa stagione è ovviamente il mancato approdo alle Final Four di Coppa Italia, ma il “sogno proibito” si chiama Champions League e non è così irrealizzabile: “Perché non dovremmo crederci? Siamo arrivati primi nel girone, abbiamo un grande gruppo e un ottimo coach e tanto entusiasmo”.