Basket Serie B, trasferte toscane per Bakery e Bees in casa di Piombino e Livorno

Doppia trasferta in terra toscana per le squadre piacentine che militano nel campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro.

Partiamo dalla Bakery Basket Piacenza, attesa alle 18.00 dallo scontro da bollino rosso in casa di Piombino. Un impegno dalla grande complessità per i piacentini, e non solo per la posizione in classifica degli avversari. Piombino, infatti, è nel gruppone di cinque squadre con un piede attualmente nei playoff.

Altrettanto impegnativa anche la sfida che attende i Fiorenzuola Bees, che dopo aver espugnato il palazzetto di Cassino cercheranno di ripetersi anche al cospetto di Livorno, con la palla a due che verrà alzata anche in questo caso alle 18.00. I Bees si presentano forti di una posizione di classifica che li vede al 10° posto a quota 20 punti, in una graduatoria estremamente corta che li vede a +2 sulla zona playout ma a -2 punti dal 5° posto.