I giovani del Piacenza volley ad Auschwitz e Cracovia per unire sport e Memoria

Sport e memoria è il binomio su cui si costruisce il progetto “Oltre la rete, oltre il muro. Per non dimenticare”. Gli atleti di due squadre maschili under 17 e femminili under 16 di pallavolo di Piacenza Volley andranno in Polonia dal 28 febbraio al 4 marzo per partecipare a un torneo che li vedrà fronteggiare le squadre polacche e ucraine e visitare il campo di Auschwitz-Birkenau e Cracovia.

L’iniziativa è promossa da una rete di oltre venti società e associazioni sportive dilettantistiche internazionali di pallavolo denominata “Experience” e sostenuta dall’associazione di cooperazione internazionale Modena per gli altri-Moxa con il patrocinio dell’Istituto italiano di cultura a Cracovia, la Federazione polacca di pallavolo e la Fipav nazionale.

Il programma del viaggio – In tutto sono una cinquantina i piacentini che parteciperanno al Viaggio: la partenza è prevista per il 28 con arrivo a Oświęcim il 29 e il primo torneo internazionale di pallavolo che si concluderà domenica 3 marzo. Ma oltre a giocare, i ragazzi saranno coinvolti in un vero e proprio viaggio della memoria: visiteranno il campo di Auschwitz-Birkenau e Cracovia, facendo tappa al quartiere ebraico, al Museo della fabbrica di Oskar Schindler, al castello reale.

L’iniziativa è stata presentata nella sede dell’Isrec Piacenza dal presidente di Piacenza Volley Maurizio Moia insieme al responsabile Marketing e Relazioni Luca D’Amelio, dal presidente della Federazione di pallavolo territoriale di Piacenza Cesare Lucca, dall’assessore Mario Dadati e dalla direttrice di Isrec Carla Antonini. Proprio l’istituto di storia contemporanea di Piacenza infatti si occuperà della preparazione dei ragazzi al viaggio con un incontro il 14 febbraio.