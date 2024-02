Basket Serie B, contro Desio la Bakery punta a rialzarsi dopo tre sconfitte

Una sfida tra due squadre appaiate in classifica e un’occasione per invertire il recente trend negativo. Oggi, domenica 11 febbraio, alle 18.00 al PalaFranzanti di Piacenza la Bakery vuole tornare a sorridere dopo un tris di sconfitte consecutive e per farlo cercherà di battere la Rimadesio Desio, 18 punti in classifica proprio come la squadra di coach Salvemini con cui spartisce la quattordicesima posizione.

Dopo la vittoria interna del 21 gennaio contro Cassino, Piacenza ha rimediato due netti passi falsi esterni a Livorno contro la Pielle (81-53) e a Piombino (95-69 domenica scorsa), oltre a cedere in casa contro Avellino (65-77) nel mezzo.