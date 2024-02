Gas Sales Bluenergy, contro Verona serve il riscatto in ottica Champions

Coperture difficili, troppi pallonetti subiti e un Leal bersagliato in ricezione sono stati gli ingredienti del ko di sabato scorso contro Monza. Molti errori, tanta confusione in campo e un’occasione persa: quella di mantenere il distacco da una Civitanova in rimonta, e una Perugia stanca, seconda della classe ma reduce della seconda sconfitta consecutiva.

Ora l’obiettivo è ritrovare la mentalità giusta in previsione della partita di stasera contro Rana Verona, prevista in casa nemica alle 20.30. Una gara da non sottovalutare nonostante il 3-0 netto del girone di andata. La formazione verones,e trascinatra dai principali terminali offensivi Keità e Mozic, gode di ottima salute con quattro vittorie consecutive e potrebbe rivelarsi un’avversaria ostica per la Gas Sales Bluenergy.

Una mentalità obbligata alla reazione quella che dovrà ritrovare la squadra di coach Anastasi in questa ottava giornata di ritorno di SuperLega. Dopodiché inizierà il periodo di fuoco per i biancorossi, con il doppio appuntamento di Champions il 21 e 28 febbraio.