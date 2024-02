Elisabetta Curti: “Il nostro allenatore è Andrea Anastasi, mai pensato all’esonero”

Tre sconfitte consecutive in campionato, momento delicato per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il tutto alla vigilia della gara di andata dei Quarti di Finale di Cev Champions League. Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa chiarezza sulle voci che nelle ultime ore su siti e social riguardano coach Andrea Anastasi, il tecnico al suo primo anno sulla panchina biancorossa.

“In queste ultime ore leggo su alcuni siti e social la possibilità da parte della Società di esonero del nostro allenatore – spiega la presidente Curti -. Voglio dire molto chiaramente che non abbiamo mai lontanamente pensato a questa ipotesi, sicuramente non stiamo attraversando il nostro migliore momento da un punto di vista sportivo ma siamo convinti che da questa situazione si debba uscire tutti insieme. Certe voci non possono che fare male al nostro ambiente, il tutto alla vigilia di una gara importante per noi come quella di Champions League”.