Dilettanti, gare rinviate per maltempo tranne in Eccellenza e Promozione

Il maltempo che in queste ore sta colpendo il Piacentino ha costretto la Figc regionale ha disporre lo stop dei campionati di calcio di Prima Categoria, Juniores Under 19, Under 17 regionale e Under 16 regionale, mentre rimangono in programma le partite di Eccellenza (girone A) e Promozione. Al momento, dunque, questo fine settimana si giocherà regolarmente in Eccellenza, Promozione, Juniores Elite, Under 18 e Under 17 Elite.

Tutto sospeso anche livello provinciale (dall’1 al 5 marzo), comprese le partite in programma sui campi in sintetico. Stop anche a Seconda e Terza Categoria, oltre che al programma giovanile di Juniores, Allievi e Giovanissimi. Per ora rimangono in calendario le partite del turno infrasettimanale previsto in tutte le categorie il prossimo 6 marzo.

Non si escludono altri rinvii, con la situazione che rimane costantemente monitorata e in evoluzione.