Tre bronzi per i giovani del Judo Shiai ai Campionati italiani di lotta stile libero

Tre medaglie di bronzo: è questo il bilancio raccolto dalla palestra piacentina Judo Shiai ai recenti campionati italiani di lotta stile libero, che la PalaFijlkam di Roma ha visto combattere centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. La società biancorossa si è presentata sul tatami con sei giovani, riuscendo ad andare a podio con Francesca Trongone, Asia e Thomas Sassi (ancora sedicenne e già vicecampione italiano Under 17, a podio anche nella classe Under 20). Quinto posto, invece, per Loris D’Aguanno, settima piazza per Alex D’Aguanno e dodicesimo posto per Christopher Aguirre Espinoza. Gli atleti piacentini sono stati seguiti dal tecnico federale Francesco Giovoni.