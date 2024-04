Judo, il piacentino Thomas Sassi si laurea vicecampione italiano Juniores

Il judoka piacentino Thomas Sassi ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati italiani Juniores che si sono tenuti a Napoli domenica 7 aprile: l’atleta della palestra Judo Shiai di Piacenza si laurea così vicecampione italiano di categoria.

Gli unici atleti piacentini qualificati per le finali nazionali (tutti cintura nera) sono stati Asia Sassi, Francesca Trongone e Thomas Sassi, tutti del Judo Shiai. Thomas Sassi, che con i suoi 16 anni figurava tra gli atleti più giovani della manifestazione e che quindi combatteva in una categoria superiore, ha messo a segno un cammino strepitoso nella manifestazione, arrendendosi solo in finale.

Per lui, che recentemente ha conquistato medaglie nella classe Cadetti e Juniores di lotta libera, si spalancano le porte della Nazionale italiana, che a Berlino disputerà l’European Cup di Judo.

Sempre per quanto riguarda la manifestazione appena conclusa, da segnalare anche il settimo posto di Francesca Trongone. Tutti gli atleti piacentini sono stati seguiti dal tecnico Fulvio Sassi e da Maria Teresa Montalbano.