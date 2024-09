Grande risultato per il piacentino Thomas Sassi all’European Cup di judo

È un risultato davvero prestigioso quello ottenuto sabato scorso, 21 settembre, dal judoka piacentino Thomas Sassi all’European Cup di Judo Senior a Podgorica (Montenegro).

Per il portacolori della palestra Judo Shiai (17enne che combatte nella categoria Cadetti) si è trattato dell’esordio nella nuova categoria di peso, 60 chili, nella massima classe riservata ad atleti fino ai 36 anni. In mezzo ai big del judo europeo, Sassi ha conquistato un importantissimo quinto posto venendo successivamente elogiato dalla Federazione Europea di judo: ancora una volta la società Judo Shiai di Piacenza si rende protagonista in ambito internazionale.