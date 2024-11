Judo, basket e ginnastica artistica in primo piano a Zona Sport su Telelibertà

Judo in evidenza questa sera a Zona Sport, in onda su Telelibertà alle 21.00.

Saranno ospiti del conduttore Marcello Tassi i fratelli Sassi del Judo Shiai: Asia, che ha conquistato l’argento al Grand Prix federale della Lucania Junior 2024, insieme a Thomas che in estate ha vinto il bronzo ai Mondiali Cadetti in Perù.

Si parlerà poi anche dell’Assigeco Basket con il secondo allenatore Luca Ogliari e il vice capitano Niccolò Filoni e, infine, di ginnastica artistica e della squadra Acrobatic Piacenza con l’allenatrice Elaine Sanchez e l’atleta Linda Ricchetti.

A seguire, l’appuntamento di chiusura del programma con “Zona Fitness” in collaborazione con Acrobatic Fitness e Tennis Club Borgotrebbia.

Le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.