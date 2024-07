Judo, il piacentino Thomas Sassi convocato in Nazionale per i Mondiali Cadetti

Nuova convocazione di prestigio per il talento piacentino del judo, Thomas Sassi.

Il giovanissimo portacolori della palestra Judo Shiai è stato infatti inserito nella lista degli atleti che dal 28 al 31 agosto prenderanno parte al Campionato del mondo della categoria Cadetti in programma a Lima, in Perù.

Per Sassi, che recentemente ha messo a segno il miglior risultato maschile italiano (quinto posto) nel Campionato europeo di judo, si è guadagnato una nuova convocazione in azzurro. Dopo alcuni giorni di riposo al rientro dagli Europei, Sassi ha già ricominciato la preparazione atletica che terminerà con il raduno, prima della partenza, al Centro Olimpico Federale Fijlkam a Roma.