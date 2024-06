Judo, buon quinto posto del piacentino Thomas Sassi agli Europei Cadetti

Nonostante non sia riuscito ad arrivare sul podio, il quinto posto centrato dal piacentino Thomas Sassi agli Europei Cadetti di judo, in corso di svolgimento in Bulgaria, rappresenta un grandissimo risultato.

Sia perché Sassi, talento precoce e già vincitore di numerose medaglie e titoli a livello giovanile, è riuscito a destreggiarsi al cospetto di grandi avversari, sia perché questa può essere la base – a livello di esperienza – su cui costruire nuovi e importanti successi.

Il portacolori della palestra piacentina Judo Shiai, nei 55 chili, è sceso sul tatami giovedì 27 giugno, nel corso della kermesse internazionale che vede la partecipazione di oltre 500 atleti di 44 nazioni diverse. Sassi, convocato per l’occasione dalla Nazionale italiana giovanile, si è classificato quinto registrando il miglior risultato Italiano maschile della giornata.

Nonostante la sconfitta in avvio di gara con il russo Magomed (dovuta anche ad una presunta scorrettezza subita non ravvisata dall’arbitro) è risalito nel tabellone dei recuperi con le vittorie sul serbo Milosevic, sul francese Solana e sull’armeno Darbinyan, prima di cedere nella finale per il terzo posto con lo sloveno Blazic. Il quinto posto finale rimane, come detto, un importantissimo risultato di prestigio utile anche per le prossime convocazioni ai Mondiali di Judo.