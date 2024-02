Lotta olimpica stile libero: il piacentino Thomas Sassi vice campione d’Italia

Il già due volte campione d’Italia di judo federale Thomas Sassi della società Judo Shiai di Piacenza fa il suo esordio al campionato italiano di lotta olimpica stile libero under 17 al Palafijlkam di Roma e conquista la medaglia d’argento divenendo il nuovo vice campione d’Italia di lotta stile libero 2024 u17 nella categoria 55kg al culmine di 4 difficilissimi incontri.

La società Judo Shiai di Piacenza ha aperto il settore lotta solo a gennaio, la città di Piacenza e provincia non ha mai avuto società in questo sport, e grazie al contributo del tecnico federale Francesco Giovoni è stata conquistata la prima medaglia nella lotta olimpica da un atleta di una società piacentina. Enorme la soddisfazione per tutta la società, i complimenti sono giunti da gran parte dei rappresentanti federali presenti.