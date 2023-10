Judo, Thomas Sassi conquista uno splendido bronzo all’European Cup in Slovenia

Il judoka piacentino Thomas Sassi della società Judo Shiai Piacenza ha centrato un nuovo grande risultato a livello internazionale, bagnando il suo debutto in ambito europeo con la nuova categoria di peso (55 chili) con una medaglia di bronzo.

All’European Cup di Koper, in Slovenia, Sassi ha affrontato e battuto il belga Peeters, replicando poi con il francese Kahloven per poi arrendersi di fronte al tedesco Kupper, poi vincitore della medaglia d’oro. Nella finale per il terzo7quarto posto, il piacentino ha quindi battuto l’atleta italiano Bendoni, conquistando così il bronzo.

In gara anche Francesca Trongone, che nonostante un infortunio ha voluto egualmente gareggiare mostrando carattere e tanta tecnica.