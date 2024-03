Judo Shiai, un altro oro a Torino: anche D’Aguanno ai campionati U21

Il talento piacentino del judo, Thomas Sassi, nei giorni scorsi – dopo essersi laureato vice campione italiano anche nella lotta libera olimpica nella categoria 55kg – nella sede del Cus Torino Lotta, ha conquistato la medaglia d’oro nel campionato regionale e coppa Piemonte Under 17. Anche in questo caso, è stato il maestro Francesco Govoni a guidare la spedizione della Shiai che è tornata a Piacenza con l’argento di Francesca Trongone e il bronzo di Alex D’Aguanno. Quest’ultimo, il giorno dopo, nel judo, a Bologna, si è assicurato il terzo posto nella fase di qualificazione regionale federale per il campionato Under21 di A2 Fijlkam. Già qualificati per la competizione Asia e Thomas Sassi, oltre a Francesca Trongone.