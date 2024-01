Judo, i piacentini Sassi, Trongone e D’Aguanno agli Assoluti di lotta a Roma

Novità importante per la palestra piacentina Judo Shiai: con il 2024 la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali ha avviato a Piacenza corsi per il settore lotta stile libero con l’insegnante tecnico Francesco Giovoni, ma anche per il settore Grappling con l’insegnante tecnico Andrea Milano. Entrambe le discipline, affiliate Fijlkam, verranno insegnate all’interno della realtà piacentina di via Fulgosio 20.

Nel frattempo, dopo un primo stage in regione Lombardia di lotta, i tre atleti piacentini Asia Sassi, Francesca Trongone e Alex D’Aguanno parteciperanno ai Campionati Assoluti di lotta in programma sabato e domenica prossima al Palafijlkam di Roma.