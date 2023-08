Judo, il giovane campione piacentino Thomas Sassi convocato per i Mondiali

Il campione piacentino Thomas Sassi della palestra piacentina Judo Shiai, reduce dai campionati europei in Portogallo con la Nazionale Under 18, ha ricevuto una nuova convocazione in azzurro in vista del Campionato del mondo di judo federale che si terrà a Zagabria, in Croazia, dal 23 al 27 agosto. Questa chiamata per la competizione di judo più importante al mondo della categoria rappresenta per il promettente judoka piacentino, appena 16enne, la conferma che il duro lavoro e i sacrifici sono stati ripagati.

