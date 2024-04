Gas Sales Bluenergy, stasera contro Civitanova si chiude il girone play off 5° posto

La Gas Sales Bluenergy chiude questa sera alle 20.30 al Palabanca il girone playoff 5° posto contro Civitanova.

Si tratta dell’ultimo turno del raggruppamento di questo torneo che assegnerà un posto in Challenge Cup nella prossima stagione. Torneo che i biancorossi stanno onorando al massimo, forti della qualificazione alla semifinale di lunedì 22 aprile già conquistata e certi di disputarla tra le mura amiche, ma non basta. I biancorossi dovranno vincere questa sera per conservare il primo posto che assegnerà il diritto di giocare davanti al proprio pubblico anche l’eventuale finale di sabato 27 aprile.