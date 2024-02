In questa settimana la Gas Sales si gioca tutto: domani il ritorno di Champions

In questa settimana si decide il futuro di Piacenza. La vittoria di domenica in campionato contro Civitanova, arrivata pochi giorni dopo il successo in Champions contro lo Jastrzebski Wegiel, ha infuso un’ulteriore dose di entusiasmo in casa biancorossa: ma il difficile arriva adesso. Fra domani e domenica, infatti, la Gas Sales Bluenergy è attesa da due sfide fondamentali sia in chiave Superlega sia per il cammino europeo.

Partiamo proprio dalla Champions: ieri la squadra di Andrea Anastasi è salita sull’aereo per la Polonia, dove domani alle 18.00 affronterà il ritorno dei Quarti di finale in casa dello Jastrzebski. La vittoria al tie break di quasi una settima fa ha aperto buoni scenari a Simon e compagni, che vincendo con qualsiasi risultato staccherebbero il biglietto per le semifinali. Un successo per 3-0 o 3-1 dei polacchi significherebbe eliminazione, mentre l’eventuale vittoria al quinto set dello Jastrzebski porterebbe le due formazioni a giocarsi tutto al golden set al meglio dei 15 punti. La squadra di Marcelo Mendez ha subito solamente tre sconfitte nelle 23 gare di campionato disputate e di fronte al proprio pubblico, in un palazzetto che si preannuncia caldissimo, proverà fino all’ultimo a mettere a segno la “remuntada”.

Ma di fronte ai campioni di Polonia (finalisti della passata edizione della Champions) scenderà in campo una squadra – la Gas Sales Daiko – che in Europa viaggia davvero fortissimo, con la bellezza di sei vittorie nelle ultime uscite continentali. Una Piacenza in formato internazionale che intende proseguire nel suo cammino verso il grande sogno.

Conclusa la sfida di Champions, i biancorossi dovranno subito rituffarsi in campionato per l’ultima giornata della stagione regolare che decreterà i verdetti finali in ottica griglia playoff. Il brutto momento attraversato nelle recenti settimane – con cinque sconfitte in sei gare – è stato spazzato via dal netto 3-0 rifilato al domicilio di Civitanova, dove la Gas Sales si è dimostrata a dir poco spietata. Il successo nello scontro diretto con i cucinieri ha garantito a Piacenza una delle prime quattro posizioni, che vuol dire giocare i Quarti di finale playoff con il vantaggio del fattore campo. Ma per blindare la terza piazza alle spalle di Perugia (indipendentemente da quello che farà Civitanova impegnata nella delicatissima trasferta di Verona, con gli scaligeri a -1 dai marchigiani) sarà necessario ottenere almeno un punto nel match interno di domenica prossima contro Modena.

La lotta scudetto vera e propria scatterà con Gara 1 dei Quarti di finale mercoledì 6 marzo. Lo scacchiere è ancora tutto da decidere, così come l’eventuale avversaria dei piacentini: qualora dovessero rimanere in terza posizione, i biancorossi affronterebbero ai Quarti la sesta classificata, una tra Verona, Monza, Milano e Civitanova. L’unica certezza è che le partite che ora arrivano le partite che contano davvero e Piacenza può e deve arrivare fino in fondo.