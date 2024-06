Kickboxing, in Messico brillano Somaya El Hayek e Camilla Marenghi

Messico terra di conquista per la Yama Arashi, protagonista a Cancun nel Mexican Open di kickboxing. Nella manifestazione messicana che fa parte del calendario ufficiale Wako, il sodalizio piacentino ha brillato con Somaya El Hayek e Camilla Marenghi, protagoniste in più gare di varie categorie.

tris di ori per somaya el hayek

La El Hayek (parmigiana) ha centrato il tris di medaglie d’oro nelle Junior, dominando al limite dei 60 chilogrammi nel Light Contact e nel Point Fight, oltre a vincere l’oro in quest’ultima specialità nell’Open Weight (torneo senza distinzioni di peso). Il quarto alloro personale è arrivato invece tra le Senior, con il bronzo nel Point Fight nella sua categoria di peso.

altre tre medagie per marenghi

Tre, invece, sono le medaglie conquistate dalla piacentina Camilla Marenghi, tutte tra le Senior nel Point Fight, tornando alla vittoria che le mancava da un po’ di tempo: per lei, gradino più alto del podio al limite dei 65 chilogrammi, oltre all’argento al limite dei sessanta chilogrammi e nel torneo Open Weight.

la soddisfazione del maestro rizzi

Nella competizione in Messico le due campionesse sono state seguite dal maestro Gianfranco Rizzi. “Dal punto di vista tecnico – le sue parole – il torneo si è rivelato più difficile rispetto al campionato italiano e meno ostico rispetto alle prove di Coppa del Mondo; questa partecipazione rappresenta un ottimo test in vista della prossima trasferta in Ungheria”.