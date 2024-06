Tour de France, Tarasconi: “Siamo pronti, arrivati i complimenti dai francesi”

L’attesa è quasi finita, lunedì primo luglio arriverà il Tour de France in città e Piacenza è pronta. Lo ha assicurato la sindaca Katia Tarasconi, che ha avuto l’onore di chiudere il format “Aspettando il Tour” andato in dona in queste settimane su Telelibertà.

Con i conduttori Nicoletta Marenghi e Claudio Barbieri la prima cittadina ha raccontato come ci stiamo avvicinando all’evento dell’anno. “Sono giornate frenetiche e abbastanza convulse – le sue parole – ma devo dire che gli uffici sono pronti perché c’è stato un grandissimo lavoro, non è stato paragonabile a null’altro che abbiamo fatto. Basti pensare solo a cose che sembra c’entrino poco con il Tour come l’organizzare le case di cura, i pasti per gli anziani, tutto ciò che c’è da fare e non fare in quella giornata…Tutto sarà in funzione del Tour”.

LA CHIAMATA DI BONACCINI NEL 2022

Facciamo un passo indietro, come è nata la tappa piacentina? “Quando mi ha telefonato un giorno il presidente della Regione Emilia Romagna – ha detto la sindaca – pochi giorni dopo la mia elezione e mi chiese se me la sentivo di organizzare una cosa del genere, ma io dissi sì subito perché sarebbe stato un grosso spreco per l’evento in sé e per la visibilità che ci darà nel futuro, sarà uno spot mediatico sulle televisioni di tutto il mondo irraggiungibile in qualsiasi altro modo”.

Sarà una “festa caotica e bellissima”, lo scorso anno seguirono il Tour 150 milioni di telespettatori in tutto il mondo con 10mial ore di diretta in 190 Paesi, la carovana sarà di 11 chilometri muovendo circa 4500 persone, 120 camion per le dirette e con 20 milioni di gadget che verranno distribuiti per le strade.

“Numeri importanti – ha proseguito Tarasconi – per i quali c’è un po’ di ansia, la nostra città vivrà una condizione surreale però mi fa piacere la scelta fatta di partire dal parcheggio di viale Malta proprio per dare la possibilità alle televisioni di far vedere le nostre bellezze, da piazza Cavalli al Gotico, da Sant’Antonino a piazza Duomo e penso che sarà un po’ come un matrimonio…Grandissimo lavoro di preparazione con lavoro di squadra enorme e dopo questo non ci spaventerà proprio più niente, anche perché dopo dovremo essere bravi ad accogliere tutti i turisti che arriveranno”.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Attenzione alle limitazioni al traffico: “Le rimozioni partiranno dal giorno prima, io capisco il disagio, ma invito i cittadini in quei due giorni a soluzioni alternative all’auto perché sarà per una buona causa visto che sarà una giornata unica e rara”.

C’è un dato piacevole e curioso, abbiamo conquistato i francesi: “Abbiamo ricevuto i complimenti dagli organizzatori per il miglior dressing e anche per l’organizzazione, il merito è degli uffici comunali che hanno fatto uno splendido lavoro. Abbiamo previsto anche l’apertura dei Musei e del Salone del Gotico per vedere le nostre eccellenze, la stragrande maggioranza dei piacentini è contenta di questo evento e in tanti mi chiedono di farli entrare nel villaggio, hanno capito che sarà un evento incredibile”.