“Con le unghie e con i denti”: Gas Sales Bluenergy, al via la campagna abbonamenti

Nuova stagione, stesso entusiasmo di sempre. Con la presentazione della campagna abbonamenti, ospitata nella sede della Banca di Piacenza (partner organizzativo del club), si è aperta ufficialmente l’annata sportiva 2024/2025 per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la sesta consecutiva nel massimo campionato di volley italiano.

gli obiettivi da centrare

Con le unghie e con i denti: questo il motto della stagione che verrà, “un mantra che – come ha sottolineato la presidente Elisabetta Curti – tutti i giocatori e lo staff dovranno tenere bene a mente prima di scendere in campo”.

La numero uno biancorossa si è quindi soffermata sugli obiettivi da centrare.

“La passata stagione si è chiusa senza trofei, quest’anno puntiamo a migliorare ciò che è stato. Abbiamo capito che la differenza, a questi livelli, la fanno i particolari: limandoli, riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni, rimanendo concentrati dall’inizio alla fine”.

nuove collaborazioni in vista

Per alzare l’asticella, la società è pronta a proporre nuove collaborazioni. “Siamo intenzionati – ha quindi illustrato Dakal Mussa, direttore e coordinatore marketing – a creare tanto spettacolo anche al difuori del terreno di gioco. Oltre alla mascotte, introdotta la scorsa stagione, al dj del PalabancaSport, al podcast e alla nostra web tv, stiamo lavorando ad una web app che possa coinvolgere ancora di più i tifosi. Infine, realizzeremo nuovi eventi grazie alla collaborazione degli sponsor, operando anche un restyling dello shop online”.

Tra le altre novità, in ambito abbonamenti, una riduzione del 10 per cento rispetto ai prezzi dello scorso anno. Oltre a questo, verranno istituite importanti collaborazioni con alcune realtà del territorio, fra cui il Piacenza Calcio, con sconti pensati appositamente per i tifosi che seguiranno entrambe le formazioni biancorosse.

le info sugli abbonamenti

La campagna abbonamenti si apre oggi – mercoledì 26 giugno – e si dispone su tre fasi. Fino al 15 luglio vendita aperta a chi vuole esercitare la prelazione sul posto a sedere dell’ultima stagione, dal 18 luglio al 4 agosto spazio agli abbonati della scorsa annata che vorranno cambiare il proprio posto e ai nuovi abbonati pronti ad approfittare del prezzo agevolato. Dal 7 agosto fino all’inizio del campionato vendita aperta a tutti ma a prezzi non agevolati. Le tessere si potranno acquistare nelle agenzie della Banca di Piacenza (alcune aperte anche al sabato), agli sportelli Gas Sales Energia (i clienti Gas Sales hanno diritto a uno sconto) o sul sito vivaticket.com.

Alla presentazione della campagna abbonamenti hanno partecipato anche la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, il vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli, il direttore operativo di Gas Sales Bluenergy Luca Rigolon, la presidente dei Lupi Biancorossi Debora Modicamore e il presidente di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.

I dettagli sugli abbonamenti