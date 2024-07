Il ranking sorride: il triplista piacentino Andrea Dallavalle andrà alle Olimpiadi

Finalmente lo si può scrivere a caratteri cubitali: alle Olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all’11 agosto ci sarà anche Andrea Dallavalle.

Questo grazie all’aggiornamento del ranking mondiale: stando infatti al regolamento la qualificazione ai Giochi olimpici spetta a chi centra il minimo fissato a 17.22, oltre ai primi 32 atleti del ranking. Dallavalle, che si è assestato in ventottesima posizione, è quindi qualificato.

Dopo l’esperienza olimpica di Tokyo, dove l’atleta piacentino chiuse in nona posizione, il triplista cresciuto con i colori dell’Atletica Piacenza prenderà parte alla sua seconda Olimpiade con la maglia della Nazionale azzurra.

Certo, per la conferma ufficiale occorrerà attendere domenica, quando la Fidal stilerà la lista degli atleti in partenza per Parigi, ma ormai non ci sono più dubbi sulla partecipazione del fresco campione italiano alla manifestazione sportiva più ambita dagli atleti di tutto il mondo.