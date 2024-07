Per il quarto anno Piacenza ospiterà i campionati italiani di scherma a squadre

Il Pettorelli ha fatto poker d’assi: per la quarta volta, anche per il prossimo anno Piacenza sarà la sede dei campionati italiani a squadre di scherma.

La Federazione italiana scherma ha comunicato di aver assegnato l’organizzazione dei Tricolori al Circolo piacentino.

il programma

La città, dunque, ospiterà atleti da tutta Italia dal 27 al 30 marzo del prossimo anno: oltre alle gare per le tre armi (fioretto, spada e sciabola) delle serie A2, B1 e B2, C nazionale e C1, ci sarà anche il Gran premio di scherma in carrozzina, la terza prova non vedenti e la terza prova categoria C. In totale, si parla di circa 300 squadre e tremila persone (fra atleti e accompagnatori) che per tre giorni saranno accolti dalla città, che ne trarrà beneficio in termini economici e di turismo.

“Sono orgoglioso per questa quarta assegnazione, non scontata, dei campionati italiani – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – e siamo già al lavoro. Questa scelta della Federazione è il risultato del grande lavoro degli scorsi anni, realizzato grazie allo staff, agli atleti, ai partner, agli sponsor e agli amici del Pettorelli che ci hanno creduto. Cercheremo di confermare le sei squadre biancorosse scese in pedana lo scorso campionato. I campi di gara saranno sempre negli splendidi e funzionali spazi di Piacenza Expo. Anche il Comune è informato ed è entusiasta”.

Sulle ali dell’entusiasmo, gli atleti biancorossi saranno al campo estivo a Ferriere per il ritiro agostano in preparazione della stagione.