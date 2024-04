Scherma, Pettorelli di Piacenza scatenato: tre qualificazioni e due bronzi

Per il Pettorelli arrivano tre buone notizie: si tratta della qualificazione dei tre atleti del circolo per la fase finale dei Campionati Italiani gold di scherma, cioè la fase prima della finale nazionale alla quale accederanno i primi otto della prossima gara che si terrà a Riccione l’11 e il 12 maggio.

Nello specifico, nei giovani il quinto posto se è lo è aggiudicato Andrea Bossalini che accede così al Campionato italiano gold U20, mentre sono due i bronzi conquistati a Soliera da Emma Gagliardi, nella categoria cadette, e di Irene Cecchet nella spada femminile.

“E’ stato un fine settimana ricco soddisfazioni – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – che ha visto anche il primo podio di Gagliardi, dopo una bellissima gara, che conferma così la sua crescita. Brava anche Cecchet che si qualifica con un bel podio e Andrea, nei giovani, con una gara superlativa arriva nella finale a otto e perde con un atleta della nazionale. Peccato per Camilla Parenti, che dopo una gara positiva ha visto sfuggire la qualificazione solo per una stoccata. Sfortunato anche Valentino Monaco. Comunque, Valentino e Andrea sono già qualificati alla finale nazionale, nella categoria cadetti. Importante, infine, anche l’esperienza fatta da Mattiello e Gasparini in una gara impegnativa e di livello”.