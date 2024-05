Scherma, Vera Perini vince la medaglia di bronzo ai campionati italiani Under 20

Vera Perini è bronzo ai campionati italiani Under 20. La spadista del Pettorelli cede solo in semifinale. Buon piazzamento anche di Tommaso Bonelli. Per il presidente Alessandro Bossalini “è la ciliegina su una stagione di successi per la società. Ora ci attende la finale dei Tricolori assoluti con Vera, Bonelli e Curatolo in pedana”.

Strabiliante Vera Perini che esce dai campionati italiani con una medaglia di bronzo al collo. La spadista del Pettorelli si è fermata in semifinale contro l’atleta che poi vincerà la gara. Buon piazzamento anche per Tommaso Bonelli nella spada maschile.

“Un’ottima stagione del Pettorelli – ha sottolineato Bossalini – e sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti e del lavoro realizzato con lo staff tecnico. Questo podio è la ciliegina sulla stagione”.

LA GARA

A Genova, dove si è svolta la fase finale dei campionati, categoria giovani (Under 20), Perini al termine dei giorni si è piazzata al trentesimo posto, su 77 partecipanti. Negli assalti diretti, però, ha acceso in turbo. Il primo lo ha saltato di diritto, ne ha vinti tre e solo in semifinale ha avuto la meglio su di lei Eleonora Orso (Pro Vercelli) già vincitrice di un bronzo agli europei Under 20. E negli ottavi, da sottolineare che Vera ha superato la forte azzurra Elisa Treglia (Latina). La spadista biancorossa è stata seguita a bordo pedana da Bossalini e da Albert Tena.

Il Boss ha commentato che Vera “nel girone era un po’ contratta, nervosa. Poi si è ripresa mettendo a segno una gara ottima, che l’ha portata quest’anno per la terza volta sul podio, in una prova nazionale. Ha confermato la costanza di rendimento e sono contento di averla allenata e di averla aiutata a crescere, perché oggi è fra le prime spadiste italiane. Adesso Vera è attesa alla fase finale dei Tricolori, categoria assoluti il 7 giugno a Cagliari, dove saranno in pedana per la spada maschile anche Tommaso Bonelli e Francesco Curatolo”.

Per Tomasso Bonelli 23esimo posto

E anche Bonelli, nei giovani, seguito dal maestro Carlo Polidoro, ha partecipato alla finale piazzandosi al ventitreesimo posto, in una gara che visto in pedana 83 atleti. “Voglio evidenziare – ha continuato il Boss – la buona prova nei giovani di Tommaso e nei cadetti di Valentino Monaco (24°) e Andrea Bossalini (28°), fermati ai sedicesimi, seguiti dai rispettivi allenatori Francesco Monaco e il Boss. Era il loro primo anno in questa categoria e le prospettive sono ottime”.