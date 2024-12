Scherma, al Trofeo Lambo il Pettorelli bissa il successo del 2023

Successo per la seconda edizione del Trofeo Lambo, organizzato dal Pettorelli. Le gare di scherma dei giovani atleti di diverse province emiliane, ma ci sono stati anche ragazzi e ragazze provenienti da Lombardia e Piemonte, si sono sono svolte al palazzetto dello sport in festa con tanti genitori a fare il tifo dagli spalti. L’evento è stato voluto dal Pettorelli per ricordare Lamberto Curatolo, atleta della categoria master e grande sostenitore del Pettorelli, scomparso nel giugno del 2023.

“E’ stata una giornata magnifica – ha affermato Francesco Curatolo, figlio di Lamberto e consigliere del Pettorelli – e si è ripetuto il successo dello scorso anno. Partecipazione numerosa, oltre le aspettative. Ho provato un’emozione incredibile quando sono entrato e mi sono rivisto con mio padre che mi accompagnava alle prime gare, sono tornato indietro di 20 anni. Sono soddisfatto anche per il fatto che il trofeo sia rimasto in casa e sia andato a un ragazzo del Pettorelli, un astro nascente”.

Le spade biancorosse si sono imposte nelle varie categorie. Dopo le Prime lame (bimbi del 2015, a tutti è andata una medaglia) sono scese in pedana le categorie bambine/maschietti (2014) ed esordienti (2016).

Tra i bambini il podio se lo è aggiudicato Martino Barenghi seguito da Andrea Bosi, entrambi del Pettorelli. Terzi a pari merito Achille Romanini (Pettorelli) e Andrei Raul (Milano scherma). Quinto e settimo posto ancora del Pettorelli con Andrea Rizzo e Fabio Gandelli, mentre la sesta piazza è andata a Tommaso Enrico (Piccolo Teatro di Milano). Tra le bambine, il primo posto se lo è aggiudicato Claire Audano (Piccolo Teeatro), mentre argento e bronzo sono dati rispettivamente alle biancorosse Amelia Secondi e Linda Terzoni.

Infine riconoscimento per tutti gli esordienti, con la medaglia al collo, anche se va sottolineata la buona prova di tre atleti del Pettorelli: Vittorio Valisa, Luca Scotti e Giorgio Garatti. A garantire la riuscita della giornata, sono stati il consigliere regionale della Federazione scherma (Fis), Cesare Masina, il delegato provinciale Fis Peppino Rossano, l’istruttore Milly Polidoro e il fratello il maestro Carlo, l’istruttore Albert Tena, il medico Matteo Tavolini.

A consegnare medaglie e coppe anche l’assessore comunale allo Sport, Mario Dadati.

E domenica 8 dicembre, dalle 9 si replica al Palazzetto di via Alberici con i campionati regionali di spada a squadre.