Campionati Assoluti di spada, il Pettorelli con Alvaro Ibanez conquista l’oro a Faenza

Prima gara stagionale importante e prima vittoria per il Pettorelli.

A Faenza, l’oro se lo è aggiudicato Alvaro Ibanez, nella prima prova di qualificazione regionale assoluti di spada. Un altro ottimo risultato è arrivato da Tommaso Bonelli salito fino al quinto posto e da Valentino Monaco, dodicesimo, in una gara che ha visto in gara 133atleti. Tutti e tre si sono sono qualificati alla prova nazionale che si terrà a Bastia Umbra il primo dicembre.

Raggiante Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli: “Ibanez è una garanzia di successo. Ironia della sorte, mi aveva promesso la vittoria la sera prima. Sono molto contento della prestazione di tutti, anche di chi ha mancato per poco la qualificazione. Da sottolineare la gara di Ibanez, che ha battuto anche due nazionali Under 23.

Ottime, poi, le prestazioni di Bonelli, che dimostra di essere già in forma, e di Valentino Monaco che, nonostante i 15 anni, ha raggiunto l’importantissimo risultato della qualificazione nella categoria assoluti”.

Nella spada maschile sono scesi in pedana anche Andrea Bossalini, Andrea Polidoro, Jose Manuel Villanova Parren, Francesco Curatolo ed Edoardo Franchi.

La spada femminile vede già qualificata Vera Perini, mentre a Faenza hanno tirato (“una buona prova anche se è mancata la qualificazione”) Marianna Mari, Camilla Parenti, Irene Cecchet e Anna Bassi.

Nutrito lo staff tecnico tecnico al seguito di ragazzi e ragazze: i maestri Carlo Polidoro e Francesco Monaco, oltre agli istruttori Albert Tena, Beppe Monticelli e Cesare Masina.