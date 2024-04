Scherma, Valentino Monaco è bronzo a Soliera: finale nazionale ad un passo

Il piacentino Valentino Monaco si avvicina alla fase finale dei Campionati italiani di scherma. Il giovane spadista del Pettorelli, infatti, ha conquistato un bronzo e il pass per la fase finale del campionato Gold (che assegna gli ultimi posti per partecipare alla finale dei tricolori Assoluti) alla gara regionale di Soliera (Modena).

la spedizione del team piacentino

Monaco è l’unico che si è qualificato nella spada maschile, il via libera definitivo potrebbe ottenerlo a Terni, dove però i posti in palio saranno solo 8. Alla gara di Soliera si qualificavano i primi 16. Nulla da fare per Andrea Polidoro (a una passo dal risultato, si è piazzato 16esimo), Andrea Bossalini, Davide Locatelli, Luca Mattiello e Luca Gasparini. Finale sfumata anche per la spda femminile con Irene Cecchet, Stefania Perna, Marianna Mari, Camilla Parenti e Anna Bassi.

A difendere i colori biancorossi, alla finale nazionale sono finora qualificati Tommaso Bonelli, Francesco Curatolo, Angel Fabregat e Vera Perini.

“Grande gara di Valentino – ha commentato il presidente del Pettorelli, Alessandro Bossalini – che ha vinto tutti gli assalti del girone. Una giornata positiva. Peccato per Polidoro che ha sfiorato la qualificazione”.

Monaco in semifinale è stato fermato 15-11 da Manuele Merendi (Ravenna) che successivamente ha vinto la gara. Intanto, gli atleti piacentini si preparano per il prossimo fine settimana che vedrà in pedana le categorie giovani e cadetti.