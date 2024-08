Antoine Brizard con la Francia è medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi

Antoine Brizard è campione olimpiaco. Per la seconda volta consecutiva dopo aver vinto l’oro olimpico a Tokyo. Il regista di Gas Sales Bluenergy Piacenza con la Nazionale francese ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi battendo in finale la Polonia per 3-0 (25-19, 25-20, 25-23). Finale che per la prima volta in assoluto è stata diretta da un arbitro italiano: Stefano Cesare.

Una partita che ha visto i francesi, spinti dal proprio pubblico, giocare in maniera perfetta guidata in campo da Antoine Brizard autore, tra l’altro, di tre block in.

Per il regista biancorosso è la seconda medaglia d’oro consecutiva vinta alle Olimpiadi dopo quella di tre anni a Tokyo.

Il coronamento di un sogno, di una carriera. Vincere le Olimpiadi davanti al proprio pubblico era il sogno che Antoine Brizard più volte aveva espresso durante la stagione giocata a Piacenza. Un sogno che il capitano biancorosso vede ora realizzato.

In semifinale la Francia aveva sconfitto l’Italia per 3-0, Nazionale azzurra che ha chiuso al quarto posto il torneo di pallavolo maschile.