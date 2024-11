La Gas Sales che stupisce tutti. Anastasi: “Spirito e tifoseria fanno la differenza”

Questa Gas Sales sta stupendo tutti, anche chi ce l’ha sott’occhio tutti i giorni.

Perfino coach Andrea Anastasi e il direttore generale Hristo Zlatanov sono rimasti stupiti dai biancorossi e lo hanno ammesso martedì sera, 5 novembre, nella puntata speciale di Volley Piacenza, andata in onda su Telelibertà dopo la sesta vittoria consecutiva in Superlega contro Milano.

dominio biancorosso

“Finora abbiamo vinto, ma eravamo poco costanti nel corso della gara – le parole di Anastasi – invece, a parte un breve momento nel terzo set, contro Milano siamo stati dominanti dal primo all’ultimo secondo contro una squadra che non è riuscita a essere al nostro livello. Dobbiamo ancora migliorare nella ricezione e nella copertura per mettere di più la palla vicino alla rete, ma sono felice per quello che stiamo facendo”.

un brizard ritrovato

Ancora più entusiasta il dg, perché “francamente non ci aspettavamo una partenza del genere. I ragazzi sono stati molto bravi a portare in partita quello che stanno facendo durante la settimana, cosa che sono riusciti a fare in poco tempo.

Bene Brizard come regista, le sue qualità le conosciamo, ma è tutta la prova corale che sta girando, anche se a me piacciono di più i punti conquistati a Padova per la voglia di vincere che si è vista rispetto alla vittoria con Milano”.

lo spirito e il tifo fanno la differenza

Il segreto? Secondo l’allenatore “le scelte fatte dalla società sono state vincenti e virtuosi per quel che riguarda i singoli, ma è lo spirito di squadra che sta facendo la differenza”. Più un pizzico di aiuto dai Lupi, “perché i tifosi sono fondamentali, ci seguono da quando giocava Zlati… Fanno anche diverse iniziative e condividono la nostra unità di intenti”.

qualificazione alla coppa italia nel mirino

Inevitabile chiederlo, questa squadra può giocarsi traguardi importanti? Anastasi preferisce guardare al breve termine per ora: “Dobbiamo crescere, adesso arrivano le partite complicate e credo che il girone di andata sarà propedeutico a capire cosa potremo fare, il nostro primo obiettivo è arrivare tra le prime quattro per qualificarci alla Coppa Italia e poter giocare le prime gare in casa, per questo ritengo che sarà molto importante il turno del 28 dicembre, decisivo in tal senso.

Domenica prossima andremo a Civitanova e già lì mi aspetto delle conferme”.

effetto bovo

Le attende anche Zlatanov per quella che “sarà una battaglia”, ma un’ultima parola la vuole spendere per Alessandro Bovolenta: “Un effetto indescrivibile vederlo in campo, ho giocato insieme a suo padre e c’è un legame profondo con la famiglia, davvero una bella emozione ammirarlo con la nostra maglia”.