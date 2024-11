Dopo il doppio esonero di ieri, il Piace riparte oggi da Rossini e dalla Coppa Italia

Fra un terremoto e una rivoluzione, il Piacenza ricomincia da capo. Ossia da Stefano Rossini, il tecnico con cui aveva iniziato la stagione, esonerato per fare spazio a Carmine Parlato, il quale a sua volta ieri era stato sostituito da Simone Bentivoglio. Un incarico durato poche ore, il tempo di un allenamento, prima che la protesta dei tifosi per il coinvolgimento di Bentivoglio in una vicenda di calcio-scommesse del 2011 consigliasse a tutti un passo indietro, con il ritorno di Rossini a tarda sera.

Oggi il ritrovato mister vivrà un esordio bis al Garilli, con la sfida di Coppa Italia di Serie D contro il Villa Valle, alle 17.00.

Una gara che servirà innanzitutto a capire l’umore della piazza, ieri in rivolta. Ma che potrebbe tramutarsi in una nuova occasione per gli Under e per i giovani della Juniores fin qui aggregati con la prima squadra. Tra i giocatori in campo una settimana fa con l’Oltrepo’, possibile conferma per Delmiglio in difesa e per Russo nel tridente offensivo. Da valutare soprattutto il centrocampo, dove potrebbero ritrovare spazio alcuni volti meno utilizzati nelle uscite precedenti, su tutti Bachini e Andreoli. Tra gli altri, possibile chance per mettere minuti nelle gambe per il terzino Ruiz e il portiere Morosoli.

Di certo il Piacenza ha bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi dopo la crisi delle ultime settimane e trovare slancio in vista del campionato, dove incredibilmente si trova alle soglie della zona play out, distante già 14 punti dalla vetta.