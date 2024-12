Un anno di medaglie e successi per grandi e piccoli atleti del Judo Shiai Piacenza

Il 2024 si chiude in grande stile per i piccoli e grandi atleti della società sportiva Judo Shiai Piacenza, sia nel settore judo che nel settore lotta: il 24 novembre Thomas Sassi ha disputato una gara spettacolare ma altamente sfidante, portando a casa un quinto posto molto di rilievo ma sofferto a Thessaloniki, in Grecia, all’European Cup Cadets di Judo.

Sassi ha esordito con una vittoria di due wazari contro un avversario turco, proseguendo con un ippon contro un atleta greco. Il terzo incontro lo ha visto trionfare di strangolamento contro un georgiano, mentre nel quarto ha prevalso di wasari su un atleta kazako. Ha purtroppo perso la semifinale di due wazari contro un atleta kazako, andando in finale per il bronzo e perdendo di wazari con il terzo atleta Kazako della giornata.

Sabato 30 novembre, per la Coppa Italia stile libero 2024, Sassi e Loris D’Aguanno, seguiti dal tecnico Giovoni, vincevano rispettivamente una medaglia d’Argento ed una di Bronzo in una delle gare più importanti d’Italia nella Lotta stile libero.

giovani promesse del judo in primo piano

I più piccoli invece , il 24 novembre, disputavano una grande gara al “1^ trofeo judo città di Bonate”, dove hanno conquistato ben 11 medaglie.

La medaglia d’Oro è andata a Emma Tromby, Katia Orsini, Carlotta Troia, Vittoria Troia, Alina Ventimila Tipan, Giuseppe Massobrio e Riccardo Melfa.

La medaglia d’Argento è andata a Giulia Pauline Verde, Lara Georgiev e Alessio Georgiev, mentre la medaglia di Bronzo è andata a Luigi Formisaro.

Ancora in scena i piccoli atleti del Judo Shiai, che in data 1 dicembre, disputavano una bellissima gara a Bolzano con Giuseppe Massobrio, Adam Driza, Lara e Alessio Georgiev, Katia Orsini, Emma Tromby, Carlotta e Vittoria Troia, Luigi Formisano e Alina Ventimilla Tipan, tutti saliti sul podio.