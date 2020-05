Coronavirus, “Nel Mirino” approfondisce lo sforzo del reparto di radiologia

“Nel Mirino” entra nel reparto di radiologia dell’ospedale di Piacenza. Il format d’approfondimento di Telelibertà, in onda stasera alle ore 21 sul canale 98 del digitale terrestre, si focalizzerà sull’enorme sforzo messo in campo in questo ambito sanitario per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Ospiti il direttore Emanuele Michieletti e i tecnici di radiologia Camilla Risoli, Cristiano Cavazzuti, Filippo Fragoli, Laura Maurizi, Francesco Bertoletti, Giusi Inzerillo, Davide Bisaschi, l’infermiera Loredana Mazzari, la coordinatrice infermieristica Marina Devoti e il coordinatore tecnico Daniele Bricca. Gli operatori verranno intervistati dal direttore dell’emittente Nicoletta Bracchi. Le repliche di “Nel Mirino” verranno trasmesse sabato alle ore 9 e 17.05.

