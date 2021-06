Tumori femminili e screening in primo piano questa sera a “Star bene” su Telelibertà

Nuovo appuntamento con “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà. Stasera, giovedì, alle 20.30 sotto i riflettori finiranno i tumori femminili sottoposti a screening, ossia quello del collo dell’utero e del seno che rappresentano le le principali cause di morte nell’universo femminile. Basti pensare che il tumore al seno viene diagnosticato molto frequentemente: in Italia si parla di oltre 50mila nuove diagnosi annuali, ma anche al Centro Salute Donna di Piacenza sono fra i 350 e i 400 i nuovi casi diagnosticati ogni anno. Di fatto è la prima causa di morte nelle donne under 50 e la seconda in quelle over 50 dopo le malattie cardio-vascolari.

A condurre la serata, come sempre, è la giornalista Marzia Foletti con l’ausilio di Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e fautore delle unità speciali di continuità assistenziale (Usca), ma anche direttore scientifico della trasmissione.

Ospiti della serata saranno il ginecologo dell’Ausl di Piacenza Bruno Arena e Stefania Calza, responsabile della Radiologia senologica e del Centro Salute Donna di Piacenza.