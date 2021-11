Terza dose e contagi in aumento: approfondimento di “Nel Mirino” su Telelibertà

Covid e quarta ondata, contagi in aumento e nuovi casi tra gli ultraottantenni. La nuova puntata di “Nel Mirino”, il format in onda stasera alle 21 su Telelibertà, approfondirà questi temi di forte attualità. Lo scenario pandemico, infatti, mostra segni preoccupanti. Anche a livello locale la diffusione del virus torna ad accelerare. E intanto s’intensifica la sfida della terza dose vaccinale anti-Covid, per cui sono partite le prenotazioni per la fascia 40-59 anni.

Il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi ne parlerà con Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, insieme a Marco Delledonne, direttore del dipartimento di sanità pubblica, il primario del reparto di malattie infettive Mauro Codeluppi e la responsabile delle cure primarie Anna Maria Andena.

REPLICHE – Le repliche di “Nel Mirino” sono in programma sabato alle ore 9 e 17, poi domenica alle 17, sempre sul canale 98 del digitale terrestre.